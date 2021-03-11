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لودريان مصاب بفيروس كورونا؟

11 - مارس - 2021
لودريان

لودريان

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كشف مصدر مطلع لوكالة “رويترز” أن نتيجة فحص وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بخصوص كوفيد-19 جاءت سلبية اليوم لكنه سيبقى في العزل الذاتي حتى يوم الأربعاء المقبل بعد مخالطته فردا من عائلته مصابا بفيروس كورونا.

وسيخضع لو دريان البالغ من العمر 73 عاما لفحص آخر يوم الأربعاء المقبل بعد مضي أسبوع من مخالطته الشخص المصاب.

وكان لو دريان وهو أيضا الرجل الثاني في مجلس الوزراء الفرنسي، استضاف في وقت سابق اليوم الخميس اجتماعا مع نظرائه الألماني والأردني والمصري لبحث شؤون الشرق الأوسط والتقى بالمبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري مساء أمس.

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