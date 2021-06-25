حضّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في باريس، طهران على اتخاذ “القرارات الأخيرة” للتوصل إلى تسوية تتيح إنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني، وقال “ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات الأخيرة، وهي على الأرجح صعبة، التي ستسمح باختتام” المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

كما أضاف لودريان: “نعمل على اتخاذ قرارات حاسمة حول إيران”.

من جانب اخر شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على أهمية الحوار مع روسيا، لا سيما في مجال الرقابة على التسلح، رغم الخلافات القائمة بينها والغرب.

وقال لودريان “من المهم التحدث مع روسيا لأنها دولة كبرى وجارتنا، ونحتاج إلى علاقات مستقرة وواضحة معها”.

ولفت لودريان إلى أن فرنسا تعير اهتماما خاصا إلى تطوير الحوار مع روسيا في مجال الرقابة على التسلح، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الحوار جوهريا.

كما دعا الوزير الفرنسي الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطوير الحوار مع روسيا على المستوى الرفيع، موضحا: “من المهم التحدث مع روسيا مثل ما فعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2019 عندما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بريغانسون، وكما فعله مؤخرا الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

في الوقت نفسه، ذكّر لودريان باختلاف وجهات نظر موسكو وباريس بشأن النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، وقضية الناشط المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، قائلا إن باريس تلاحظ ميل روسيا نحو “الاستبداد والإخافة والتدخل”.