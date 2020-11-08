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لودريان يؤكد من مصر “الاحترام العميق للإسلام”

منذ 45 دقيقة
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في تصريحات الأحد على “الاحترام العميق للاسلام”.

كلام لودريان جاء خلال زيارته القاهرة، وهي زيارة تهدف إلى تهدئة أزمة الرسوم الكاريكاتورية، وقد التقى لودريان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري كما التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي انتقد بشدة فرنسا بسبب الرسوم الكاريكاتورية.

وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري “لقد أشرت إلى الاحترام العميق للإسلام، ما نحاربه هو الإرهاب، إنه اختطاف الدين، إنه التطرف”.

واوضح لودريان انه جاء “ليشرح إذا لزم الأمر هذه المعركة وفي الوقت نفسه النضال من أجل احترام حرية المعتقد”.

وناقش الوزيران الأوضاع في ليبيا وقال لودريان إن فرنسا ومصر تتفقان في المطالبة “بانسحاب المرتزقة الأجانب واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

ووفقا لمكتب الأزهر الاعلامي، أكد أحمد الطيب خلال لقاء مغلق مع لودريان، رفضه “وصف الإرهاب بالإسلامي”، مضيفا “ليس لدينا وقت ولا رفاهية الدخول في مصطلحات لا شأن لنا بها”.

وطالب بـ”وقف هذا المصطلح فورًا لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم، وهو مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع”.

كما قال الطيب “وددنا أن يكون المسؤولون في أوروبا على وعي بأن ما يحدث لا يمثل الإسلام والمسلمين، خاصة أن من يدفع ثمن هذا الإرهاب هم المسلمون أكثر من غيرهم”.

 

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