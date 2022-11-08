الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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لوزانو يقود نابولي للفوز على إمبولي

منذ ساعة واحدة
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي

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مدد نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سلسلة انتصاراته المتتالية في المسابقة إلى 10 مباريات اليوم الثلاثاء بفوزه 2-صفر على ضيفه إمبولي بفضل هدف وتمريرة حاسمة من البديل إرفينج لوزانو.

وأنهى الفريقان الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث هيمن صاحب الضيافة على أول 45 دقيقة بينما لم يصنع إمبولي أي فرصة حقيقية.

وأنهى نابولي أخيرا حالة الجمود بهدف من ركلة جزاء سجلها لوزانو في الدقيقة 70 بعد أن عرقل رازفان مارين لاعب وسط إمبولي منافسه فيكتور أوسيمن داخل المنطقة.

وبدا أن حظ إمبولي قد تخلى عنه تماما بعد طرد سيباستيانو لوبرتو لحصوله على الإنذار الثاني بعد أن عرقل لوزانو في الدقيقة 74.

وبعدها لعب لوزانو تمريرة عرضية لبيوتر جيلينسكي الذي هز الشباك بلمسة واحدة في الدقيقة 88.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 38 نقطة من 14 مباراة متقدما بتسع نقاط على ميلان الذي يلعب مع مضيفه كريمونيزي في وقت لاحق اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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