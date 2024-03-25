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لوسيد تعلن توقيع صفقة لجمع مليار دولار من شركة تابعة لصندوق الاستثمارات السعودي

منذ 45 دقيقة
شركة لوسيد

شركة لوسيد

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أعلنت شركة لوسيد لتصنيع السيارات الكهربائية اليوم الاثنين أنها وقعت صفقة تحصل بمقتضاها على مليار دولار من شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأضافت لوسيد أن شركة أيار الثالثة للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لصندوق الثروة السيادية، ستشتري أسهما ممتازة قابلة للتحويل بمليار دولار.

وارتفع سهم لوسيد، التي مقرها في كاليفورنيا، بنحو أربعة بالمئة خلال التداول في غير ساعات العمل الرئيسية.

وتبني الشركة التي مقرها كاليفورنيا أول مصنع إنتاج خارجي لها في المملكة، ووافقت الحكومة السعودية على شراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة لوسيد خلال السنوات العشر المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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