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لوغانسك: وصول مرتزقة إلى أوكرانيا تحت ستار مدربين

منذ 35 ثانية
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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قال ليونيد باستشنيك رئيس جمهورية لوغانسك المعلنة ذاتيا، إنه يصل إلى أوكرانيا في الأيام الأخيرة، أكثر فأكثر من المرتزقة تحت ستار تدريب القوات الأوكرانية.
وأضاف: “لم يعد ذلك سرا على الإطلاق، هناك بيانات رسمية تشير إلى أن مئات المدربين الأجانب من دول الناتو يعملون بالتناوب على أراضي أوكرانيا … بالإضافة إلى ذلك، يصل مرتزقة مكشوفون إلى أوكرانيا تحت ستار التدريب”.

وأشار باستشنيك إلى أن ميدان التدريب والرمي يافورسكي بمقاطعة لفوف بات تحت سيطرة المدربين الأجانب بشكل تام. ويتم هناك تدريب المسلحين الأوكرانيين على تنفيذ عمليات خاصة بما في ذلك التجسس والاستطلاع والتخريب.

وتابع رئيس جمهورية لوغانسك، أنه وردت في الأيام الأخيرة معلومات، تفيد بأنه ظهر في المناطق الخاضغة لسلطات كييف في دونباس عدد كبير جدا من المسلحين الذين “يتحدثون لغات أجنبية، يرتدون ملابس مموهة أجنبية ويتصرفون بوقاحة إلى حد ما”.

في وقت سابق، ذكرت سلطات هذه الجمهورية، أن المرتزقة الأجانب يتواجدون في دونباس، بما في ذلك من الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة Academi، التي كانت تعرف سابقا باسم Blackwater.

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