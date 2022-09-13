لوفتهانزا.. اسعار رحلات الطيران لن تعود أبدا إلى مستوياتها

قال الرئيس التنفيذي لشركة “لوفتهانزا”، كارستن سبور، إن أسعار رحلات الطيران لن تعود أبدًا إلى مستويات ما قبل ظهور وباء كورونا، متوقعًا استقرار الأسعار أو زيادتها في المستقبل.

وذكر سبور، في حفل أقيم في برلين: “بيع تذاكر الطيران بأقل من 20 يورو كان أمراً غير مسؤول ومنخفضاً للغاية، الصناعة تحتاج إلى زيادة الأسعار لتمويل استثمارات أكبر ولدعم المرونة في مواجهة صدمات مثل جائحة كورونا”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

لكن “سبور” أشار إلى أنه في حال وقوع الركود الاقتصادي في ألمانيا في هذه المرحلة، فإن طلب المستهلكين قد يتضرر.

وتعافى الطلب على رحلات الطيران حول العالم مؤخرًا من تداعيات كورونا، لكن الشركات تعاني من ارتفاع تكاليف الوقود وارتفاع الأجور مع نقص العمالة.

وكانت شركة لوفتهانزا الألمانية قد ألغت بداية سبتمبر الحالي، نحو 800 رحلة جوية بسبب إضراب طياري الشركة، على خلفية نزاع مستمر بشأن الأجور.

ويدور نزاع بشأن الأجور بين الطرفين حول زيادة رواتب طياري لوفتهانزا، ولوفتهانزا كارغو للشحن، والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف طيار.

وتطالب النقابة بزيادة 5.5 بالمئة في الأجور خلال العام الحالي، إضافة إلى صرف تعويض تلقائي عن التضخم اعتبارا من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة الأجور.

أظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” أن قطاع السفر الجوي ما يزال يحافظ على معدلات تعافيه القوية، بحسب بيانات المسافرين لشهر يوليو 2022.

وشهد إجمالي حركة المسافرين ارتفاعاً بنسبة 58.8 بالمئة في يوليو 2022 (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كما وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى نسبة 74.6 بالمئة من مستويات ما قبل وباء (كوفيد19).

وانتعشت حركة السفر المحلية في يوليو 2022 بنسبة 4.1 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، مُسجّلة أعلى مستويات التعافي في القطاع، وسجل إجمالي حركة السفر المحلية في يوليو 2022 ارتفاعاً بنسبة 86.9 بالمئة بالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وشهدت الصين تحسُّناً قوياً على أساس شهري بالمقارنة بيونيو.

وارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 150.6 بالمئة قياساً بمستويات يوليو 2021، وسجلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في شهر يوليو 2022 نمواً بنسبة 67.9 بالمئة مقارنة بمستوياتها في يوليو 2019، وحققت جميع الأسواق نمواً قوياً، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ.