"لوفتهانزا" الألمانية تعلن عن تعاون مع شركة أنظمة "إلبيط" الإسرائيلية في مجال الطائرات المسيرة

أأعلنت الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) عن تعاونها المستقبلي مع شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية في مجال الطائرات العسكرية المسيرة، وذلك عبر وحدتها للصيانة لوفتهانزا تكنيك. يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية لوفتهانزا لتوسيع نطاق أعمالها في قطاع الدفاع، ويعكس التزامها بتقديم أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال.

وقال المتحدث لرويترز إن الشركة الألمانية ستكون مسؤولة عن الصيانة وتدريب العاملين، بينما ستكون إلبيط مسؤولة عن إنتاج الطائرات المسيرة، مضيفا أنه لم يتم بعد توقيع عقد رسمي.

ووردت الأنباء للمرة الأولى على موقع بيزنس إنسايدر اليوم الاثنين، وقال التقرير إن الشركتين ستعرضان طائرة في معرض برلين الدولي للطيران في يونيو حزيران.

ورفضت أنظمة إلبيط الإدلاء بتعليق.