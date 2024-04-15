لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب

قالت شركة لوفتهانزا الألمانية إنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب وعمان وأربيل غدا الثلاثاء 16\4\2024 بعد أن أوقفت شركة الطيران رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة.

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين 15\4\2024 أن الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت ستظل متوقفة حتى يوم الخميس.

وأضافت أنها ستواصل عدم استخدام المجال الجوي الإيراني حتى الخميس.

وفي وقت سابق قالت شركة لوفتهانزا الألمانية يوم الأربعاء 10\4\2024 إنها قررت بعد تقييم دقيق تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى يوم الخميس 11\4\2024 على الأرجح “بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط”.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز “نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات. سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للوفتهانزا”.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد قال إن إسرائيل “يجب أن تعاقَب وستعاقَب” على مهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأضاف في كلمة بمناسبة عيد الفطر “النظام الشرير ارتكب خطأ ويجب أن يعاقب، وسيعاقب”.

فيما حمّل رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، السبت 6 نيسان/أبريل 2024، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الرئيسية في تنفيذه، معتبراً أن الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق بأنه خطوة جنونية.

وقال باقري، خلال كلمة له أثناء مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، إن إيران لن تبقى دون رد على الهجوم، وإن انتقامها سيكون حتميا وفي التوقيت الذي تحدده.