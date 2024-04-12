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لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات من وإلى طهران حتى 18 أبريل

منذ ساعة واحدة
شركة "لوفتهانزا"

شركة "لوفتهانزا"

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ذكرت وكالة الأنباء الألمانية الجمعة 12\4\2024 نقلا عن متحدث باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أن الشركة مددت تعليق رحلاتها من وإلى طهران لمدة خمسة أيام حتى 18 أبريل\نيسان.

فيما كانت الشركة قد أعلنت أمس الخميس 11\4\2024، أنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى طهران لغاية يوم السبت، وسط توترات مرتبطة بتهديد متبادل بين إيران وإسرائيل.

وقالت الشركة في بيان لها:” نظرا إلى الوضع الراهن، وبعد تقييم دقيق، تعلق لوفتهانزا رحلاتها من طهران وإليها حتى السبت 13 أبريل ضمنا”.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مباحثات أجرتها مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى ضبط النفس، وسط التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ويوم أمس أفادت صحيفة “فاز” الألمانية أن شركة “لوفتهانزا”، وهي أكبر شركة طيران ألمانية، علقت رحلاتها من وإلى طهران لغاية يوم الخميس 11 أبريل لدواع أمنية.

    المصدر :
  • رويترز

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