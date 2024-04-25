لوكاشينكو: "العشرات" من الأسلحة النووية الروسية تم نشرها في بلادنا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء القول (الخميس 25-4-2024) إن “العشرات” من الأسلحة النووية التكتيكية الروسية تم نشرها في بلاده بموجب اتفاق أعلنه لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي.

وقالت روسيا البيضاء حليفة روسيا في يونيو حزيران الماضي إنها بدأت تسلم الأسلحة، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها روسيا صواريخ نووية في دولة أجنبية منذ الحقبة السوفيتية.

من ناحية أخرى، نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن رئيس جهاز الأمن في روسيا البيضاء قوله إنه جرى إحباط هجوم على العاصمة مينسك بطائرات مسيرة أطلقت من ليتوانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس لجنة أمن الدولة في روسيا البيضاء إيفان تيرتل قوله “نفذت لجنة أمن الدولة، بالتعاون مع زملاء من وكالات إنفاذ القانون الأخرى، عددا من التدابير الأمنية الصارمة مؤخرا، والتي مكنت من منع ضربات طائرات مسيرة مقاتلة من أراضي ليتوانيا على أهداف في مينسك وضواحيها”.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان قد قدم أي دليل يدعم هذت الاتهام.

وقال المتحدث باسم الجيش الليتواني في بيان ردا على ذلك إن الجيش لم ينفذ أي تحرك عدائي ضد دول أخرى.