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لوكاشينكو: تهديدات داخلية وخارجية تدفع روسيا البيضاء نحو "الردع النووي"

منذ 14 دقيقة
ألكسندر لوكاشينكو

ألكسندر لوكاشينكو

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قال رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس إن بلاده تواجه تهديدات خطيرة داخليا وخارجيا تطلبت تغيير موقفها الأمني ​​والسماح لروسيا بنشر عشرات من الأسلحة النووية التكتيكية على أراضيها.

وأضاف لوكاشينكو، دون تقديم دليل، أن المعارضة في روسيا البيضاء خططت للاستيلاء على منطقة في غرب البلاد وطلبت الدعم من قوات حلف شمال الأطلسي، وهو ما نفته المعارضة ووصفته بأنه ادعاء مثير للسخرية.

وكثيرا ما تحدث لوكاشينكو، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن مخاطر هجوم من حلف شمال الأطلسي أو أوكرانيا كسبب وراء التكامل العسكري الوثيق مع روسيا وإبقاء الأجهزة الدفاعية والأمنية لروسيا البيضاء في حالة تأهب قصوى مستمرة.

وجاءت التعليقات في اجتماع لمجلس الشعب في روسيا البيضاء، وهو كيان دستوري يتألف من حوالي 1200 مندوب من المقرر أن يوافق على تعديل مفهوم الأمن القومي والعقيدة العسكرية في البلاد.

وسخرت المعارضة، التي يقبع قادتها جميعا في السجون أو فروا إلى الخارج، من تصريحات لوكاشينكو حول رغبتها في الاستيلاء على جزء من غرب البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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