لوكاشينكو: سنشكّل قوة عسكرية مشتركة مع روسيا

كشف رئيس روسيا البيضاء “ألكسندر لوكاشينكو” أن بلاده وروسيا ستنشران قوة عمل عسكرية مشتركة ردًا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء بيلتا الحكومية الاثنين.

وقال لوكاشينكو إن الدولتين ستنشران مجموعة عسكرية إقليمية، وإنهما بدأتا في جمع القوات قبل يومين، على ما يبدو بعد الانفجار الذي وقع على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

واستخدمت موسكو روسيا البيضاء نقطة انطلاق لغزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، حيث أرسلت قوات ومعدات إلى شمال أوكرانيا من قواعد في روسيا البيضاء.