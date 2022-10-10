الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لوكاشينكو: سنشكّل قوة عسكرية مشتركة مع روسيا

منذ 33 دقيقة
ألكسندر لوكاشينكو

ألكسندر لوكاشينكو

A A A
طباعة المقال

كشف رئيس روسيا البيضاء “ألكسندر لوكاشينكو” أن بلاده وروسيا ستنشران قوة عمل عسكرية مشتركة ردًا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء بيلتا الحكومية الاثنين.

وقال لوكاشينكو إن الدولتين ستنشران مجموعة عسكرية إقليمية، وإنهما بدأتا في جمع القوات قبل يومين، على ما يبدو بعد الانفجار الذي وقع على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

واستخدمت موسكو روسيا البيضاء نقطة انطلاق لغزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، حيث أرسلت قوات ومعدات إلى شمال أوكرانيا من قواعد في روسيا البيضاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة غازبروم الروسية
استقرار تدفقات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا
رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية
قديروف داعيًا زلنسكي إلى الهروب: حذّرناك من أن روسيا لم تبدأ العمل الجدّي بعد
هجوم صاروخي على كييف في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تُسقط 41 صاروخًا روسيًا.. بريطانيا: إطلاق الصواريخ أمر غير مقبول

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
صورة من الفيديو
كابوس حقيقي.. فيديو يُظهر أفعى على متن طائرة تجبرها على الهبوط اضطراريًا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم