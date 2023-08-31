لوكاشينكو: مطالب سحب فاغنر من البلاد ‭'‬لا أساس لها وغبية‭'‬

نقلت وكالة بيلتا للأنباء في روسيا البيضاء (الخميس 31-8-2023) عن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو قوله إن مطالب سحب مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة من البلاد “لا أساس لها من الصحة وتتسم بالغباء”.

نقلت مجموعة فاغنر، التي قُتل مؤسسها يفغيني بريغوجين جراء تحطم طائرة في روسيا الأسبوع الماضي، بعضا من مقاتليها إلى روسيا البيضاء بموجب اتفاق توسط فيه لوكاشينكو، وذلك بعد تمرد فاشل للمجموعة هدف إلى الإطاحة بمنافسي بريغوجين من وزارة الدفاع الروسية في يونيو حزيران.

وكان وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ودول البلطيق طالبت بيلاروسيا بطرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية.

وقال كامينسكي بعد اجتماع مع نظرائه من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا “لقد طلبنا من نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طرد مجموعة فاغنر على الفور من بلاده”.

من جهته، قال مجلس الأمن الروسي إن “التصرفات العدوانية الغربية على حدود روسيا وبيلاروسيا أدت إلى اتخاذ إجراءات محددة”، وأضاف المجلس أن تلك التصرفات أدت لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.