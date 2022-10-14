الجمعة 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لوكاشينكو: موسكو لديها سلاح نووي لسبب وجيه

منذ ساعة واحدة
ألكسندر لوكاشينكو

ألكسندر لوكاشينكو

A A A
طباعة المقال

حذر رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو أوكرانيا والغرب الجمعة، من وضع روسيا حليفته في مأزق، قائلا إن موسكو لديها سلاح نووي لسبب وجيه.

وقال لوكاشينكو، في مقتطفات من لقاء صحفي أجرته معه قناة “إن.بي.سي” الأمريكية نشرتها وكالة الأنباء الوطنية بروسيا البيضاء، “أهم شيء هو ألا تضعوا أهم محاوريكم ومعارضيكم على حد سواء في مأزق، لذا، عليكم ألا تتخطوا هذه الخطوط، هذه الخطوط الحمراء، مثلما يقول الروس، لا يمكنكم تخطيها”.

وتنامت المخاوف في الغرب من أن الرئيس الروسي بوتين قد يلجأ إلى الأسلحة النووية منذ أن رجحت سلسلة هزائم منُيت بها قواته في أوكرانيا كفة الحرب لصالح كييف.

ونُقل عن لوكاشينكو قوله “أما الأسلحة النووية، فأي سلاح مصنوع لغرض ما”.

وأضاف “أوضحت روسيا موقفها، إن، لا قدر الله، حدث أي هجوم على أراضي روسيا الاتحادية، فيمكن لروسيا حينئذ استخدام جميع أنواع الأسلحة إن لزم الأمر”.

ولم يدل لوكاشينكو بأي تعليق عن قرارات بوتين العسكرية، ولكن تعليقاته ساهمت في إبراز التوتر المتصاعد بين الشرق والغرب، إذ يوشك الشهر الثامن من الحرب على الانتهاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان
البرهان: لا تسوية في السودان تحت الطاولة ولن نقصي أي أحد
علم اسبانيا- تعبيرية
مسؤول: اسبانيا لم تلتزم بالقانون الدولي في إعادة المهاجرين إلى المغرب
احتجاجات ايران
إنتفاضة إيران
واشنطن تعمل لمساعدة الإيرانيين على التواصل مع الخارج

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!
الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!
الدولار
الدولار بعد 31 تشرين... ماذا ينتظرنا؟