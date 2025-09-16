لوكاشينكو: موسكو ومينسك تجريان تدريبات على أسلحة نووية في إطار مناورات مشتركة

أعلن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وروسيا تجريان مناورات عسكرية مشتركة تتضمن تدريبات على إطلاق أسلحة نووية تكتيكية روسية.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن رئيس أركان جيش روسيا البيضاء أن المناورات تشمل أيضاً صاروخ “أوريشنيك“ الروسي الفرط صوتي، الذي اختبرته روسيا العام الماضي خلال الحرب في أوكرانيا.

وتختتم روسيا وروسيا البيضاء اليوم خمسة أيام من المناورات تحت اسم “زاباد” (الغرب(، في استعراض للقوة تقول الدولتان إنه يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية، لكنه أثار قلق دول الجوار وبعض الأطراف الدولية.

وخلال زيارة لموقع المناورات في منطقة نيجني نوفجورود الروسية، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كبار المسؤولين العسكريين مرتدياً الزي العسكري. وأكد أن نحو 100 ألف عسكري و 10 آلاف قطعة من المعدات العسكرية شاركوا في التدريبات.

وقال بوتين، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي، إن الهدف من المناورات هو ضمان الحماية غير المشروطة لسيادة دولة الاتحاد وسلامة أراضيها، في إشارة إلى التحالف بين روسيا وروسيا البيضاء.

وتأتي هذه المناورات بعد أيام فقط من إعلان القوات البولندية وحلف شمال الأطلسي إسقاط طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي، في خطوة اعتبرها محللون غربيون جزءاً من استراتيجية موسكو لترويع أوروبا.