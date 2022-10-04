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لوكاشينكو يتهم بولندا وليتوانيا بحشد قوات عسكرية بالقرب من الحدود

منذ 12 دقيقة
ألكسندر لوكاشينكو

ألكسندر لوكاشينكو

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زعم رئيس بيلاروس “الكسندر لوكاشينكو” أن بولندا تحشد قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية، وتحاول ليتوانيا مواكبة ذلك.

وأضاف لوكاشينكو في اجتماع حول قضايا الأمن العسكري:”بولندا هي الأكثر نشاطًا. ويجري تشكيل فرقة ميكانيكية جديدة في جنوب الاتجاه البيلاروسي، ويتم إنشاء ألوية أفراد للدفاع الإقليمي لبولندا في شمال وشرق البلاد”، مشدّدًا على أن “كثافة الرحلات الاستطلاعية قرب حدودنا لا تتراجع”.

وتابع لوكاشينكو قائلا: “يجري تنفيذ التدريبات العملياتية والقتالية بنشاط ، بما في ذلك بمشاركة ساحة تدريب بابريد في ليتوانيا، التي تقع على بعد 15 كيلومترا فقط من حدود دولة بيلاروس”.

وأضاف في الوقت نفسه: “تحت ستار دعم كييف، تقوم عدد من الدول الأوروبية بتنفيذ خططها لإعادة التسلح بأسلحة ومعدات حديثة، لتقوية جيوشها”.

ووفقا للرئيس البيلاروسي، هناك تجمع لحلف شمال الأطلسي يضم ما يقرب من 25000 عسكري في البلدان المجاورة لبيلاروس.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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