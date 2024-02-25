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لوكاشينكو يعتزم الترشح لولاية جديدة في 2025

منذ ساعة واحدة
ألكسندر لوكاشينكو

ألكسندر لوكاشينكو

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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في روسيا البيضاء (بيلتا) اليوم الأحد أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أعلن أنه سيرشح نفسه لولاية جديدة في انتخابات عام 2025.

وقال لوكاشينكو للصحفيين في مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية “أخبروهم (المعارضين في المنفى) أنني سأترشح”.

وأضاف “ليس هناك رئيس مسؤول يتخلى عن شعبه الذي ناصره في المعركة”.

ويحكم لوكاشينكو (69 عاما) روسيا البيضاء منذ عام 1994، وهو أحد أوثق حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت بيلتا عن لوكاشينكو فوله “ما زلنا على بعد عام من الانتخابات الرئاسية. يمكن أن تتغير أشياء كثيرة”.

وقال “بطبيعة الحال، أنا ونحن جميعا، المجتمع، سنتفاعل مع التغيرات التي ستحدث في مجتمعنا والوضع حتى تحين الانتخابات في غضون عام”.

    المصدر :
  • رويترز

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