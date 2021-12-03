لوكاشينكو يوعز بدراسة كيفية الرد على العقوبات الغربية

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن اقتصاد البلاد يتعرض لضغوط غير مسبوقة من الخارج، وذكر أنه أوعز بدراسة كيفية الرد على العقوبات الغربية.

ونقلت وكالة سبوتنيك كلمات لوكاشينكو، خلال اجتماع حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد: “يتعرض اقتصادنا لضغوط من الخارج لا مثيل لها من حيث النطاق والعمق. ولا يزال الخطاب العدواني مستمرا. وهذا يعني أنه ينبغي إجراء تحليل شامل لإجراءات الرد التي يجب أن نتخذها”.

وأشار لوكاشينكو، إلى أن بلاده تمكنت حتى الآن، من الحفاظ على النمو الاقتصادي، ومنع نقل معظم المشاكل إلى الحياة اليومية للمواطنين.