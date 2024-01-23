لوكسمبورج: الاتحاد الأوروبي قد يجد صعوبة في معاقبة المستوطنين الإسرائيليين

أعلن وزير خارجية لوكسمبورج كزافييه بيتل أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه صعوبات في التوصل إلى اتفاق على مسعى من بعض الدول الأعضاء لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي مقابلة مع رويترز في بروكسل، أشار بيتل إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي جادلوا لساعات حتى حول اختلافات بسيطة في اللغة حين تعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف “لذا قد يكون من الصعب فرض عقوبات على المستوطنين”، لكنه أوضح أنه يؤيد اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأضاف “من المهم ألا تكون الحصانة مقبولة ويتعين معاقبة المستوطنين العنيفين، وإذا لم تفعل (السلطات الإسرائيلية) ذلك، فإنه يتعين علينا فعله”.