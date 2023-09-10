لولا: بوتين لن يخضع للاعتقال خلال قمة مجموعة العشرين في البرازيل

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس السبت 8\9\2023 إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يخضع للاعتقال إذا حضر قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في البرازيل.

وفي حديث على هامش اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي عبر برنامج فيرست بوست الإخباري، قال لولا إنه سيتم توجيه الدعوة لبوتين لحضور قمة العام المقبل.

وأضاف أنه هو نفسه يعتزم حضور اجتماع مجموعة بريكس للدول النامية المقرر عقده في روسيا قبل اجتماع ريو.

وقال لولا “أعتقد أن بوتين يستطيع التوجه بسهولة إلى البرازيل.. ما يمكنني قوله لكم هو إنني إذا كنت رئيسا للبرازيل وأتى (بوتين) إلى البرازيل فمن المستحيل أن يتم إلقاء القبض عليه”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس\آذار متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا. وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.