لويد أوستن: هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط

صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن الوقت الراهن يمثل لحظة خطيرة في الشرق الأوسط، لكن واشنطن ستعمل على تجنب اتساع نطاق الصراع.

وكرر أوستن أن الولايات المتحدة سيكون لها رد متعدد المستويات على الهجوم على قواتها في الأردن والذي أسفر عن مقتل جنود أميركيين.

وأضاف أوستن:” سيكون لنا رد متعدد المستويات على الهجمات في الأردن، ولدينا القدرة على الرد عدة مرات”.

وذكر أوستن أن “محور المقاومة نفذ الهجوم الدامي في الأردن ومن غير الواضح مدى علم إيران به، ولكنهم يقومون بتدريب وتمويل هذه الجماعات”.

كما أكد أوستن أن “التطورات الأخيرة لا تدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في سحب قواتها من العراق وسوريا”.

وتعليقا على أحدث بيان لميليشيا كتائب حزب الله قال أوستن إن “الأفعال هي كل شيء وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.

وفي السياق، شدد أوستن أنه و”منذ أكتوبر حاولت الجماعات الإرهابية المدعومة والممولة من إيران خلق المزيد من الاضطرابات، بما في ذلك قيام الحوثيين بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر”، داعيا “إيران إلى التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها باستهداف السفن”.

وواصل أوستن قائلا: “سنواصل تفادي اتساع نطاق الصراع، لكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا”.

وأشار أوستن، إلى أن الولايات المتحدة “على تواصل مع نظرائنا الإسرائيليين للتأكد من عدم التحول إلى حرب على جبهة أخرى”، مضيفا أن “هدفنا هو التأكد من أننا نحتوي الأزمة في غزة و نمنع التحول إلى صراع أوسع”.

وقال أيضا “لا نرى صراعا شاملا بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية”.

وتأتي تصريحات أوستن بعد أيام من مقتل ثلاثة جنود أميركيين جراء استهداف قاعدة عسكرية في شمال شرق الأردن بطائرة مسيرة ، أسفر كذلك عن إصابة أكثر من 40 آخرين.

وهذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون في هجوم في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

كما أكد مسؤولون أميركيون اليوم الخميس أنه تمت الموافقة على خطط لشن سلسلة من الضربات تستمر عدة أيام ضد أهداف، تشمل أفرادا ومنشآت إيرانية، داخل العراق وسوريا.

ونقلت شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأميركية عن المسؤولين القول إن الطقس سيكون عاملا رئيسيا في توقيت الضربات، حيث أن الولايات المتحدة لديها القدرة على تنفيذ ضربات في الأحوال الجوية السيئة ولكنها تفضل رؤية أفضل لأهداف مختارة كضمان لعدم سقوط ضحايا من المدنيين عن طريق الخطأ.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن فصيلا تابعا لإيران يدعى “المقاومة الإسلامية في العراق” هو من يقف خلف الهجوم، متعهدا برد حازم.

واستُهدفت القوات الأميركية والتابعة لتحالف مكافحة تنظيم داعش بـ165 هجوما على الأقل منذ منتصف أكتوبر في سوريا والعراق، وفق البنتاغون.

وغالبية هذه الهجمات تبنتها “المقاومة الإسلامية في العراق” المؤلفة من فصائل مدعومة من إيران والتي تشدد على أن هجماتها تأتي دعما للفلسطينيين وتطالب بخروج القوات الأميركية من العراق.

والثلاثاء أعلنت ميليشيا كتائب حزب الله – العراق “تعليق” العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد بغية عدم “إحراج” الحكومة العراقية.

وردا على الإعلان قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحافي في واشنطن إن “الأفعال أبلغ من الأقوال”.

وأضاف “كنا قد دعونا المجموعات التابعة لإيران إلى وقف هجماتها. لكنها لم توقفها. سنرد في التوقيت الذي نختاره وكما نشاء”.