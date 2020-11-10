استمع لاذاعتنا

لو استمر القتال في إقليم ناغورني كاراباخ.. ماذا كان سيحدث ؟

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 12:23 مساءً
معارك مستمرة في إقليم ناغورني كاراباخ

معارك مستمرة في إقليم ناغورني كاراباخ

A A A
طباعة المقال

قال أرايك هاروتيونيان رئيس جمهورية ناغورني كاراباخ غير المعترف بها ، إنه لو استمرت الأعمال القتالية في المنطقة بنفس الوتيرة، كانت ستضيع ناغورني كاراباخ بالكامل.

وأضاف: “لقد فقدنا فيزولي وجبريل وكوباتلي وزانجيلان، ومنطقة هادروت بشكل كامل تقريبا، وكذلك بعض أجزاء من منطقتي مارتوني وأسكيران، والأهم من ذلك شوشي. ووصل القتال بالفعل إلى ضواحي ستيباناكرت، على مسافة 2-3 كيلومترات. ولو استمر بنفس الوتيرة، كنا سنفقد في غضون أيام أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ)”.

ووفقا له، كان من الممكن أن يسقط المزيد من الضحايا، بسبب امتداد الأعمال القتالية إلى العمق، وكان ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا عودة فيها.

وتابع هاروتيونيان القول، إنه “على الرغم من تمكن جيش الدفاع في قره باغ من مقاومة هجمات الطائرات بدون طيار لعدة أيام، إلا أن قصف هذه الطائرات تصاعد واشتد خلال اليومين الماضيين”.

وقال هاروتيونيان: “أمس، وقعت خلال الساعات القليلة الماضية خسائر كبيرة في منطقة مارتونين”.

وأضاف، أنه “على الرغم من قتال جيش الدفاع في قره باغ، ضد عسكريين من 8 دول، إلا أنه قام بمهامه بشرف”.

وفي وقت سابق أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أنه لم يكن أمامه حل آخر سوى التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قره باغ.

وأشار إلى أن الحرب حصدت الكثير من الضحايا خلال 47 يوما، لذا يجب مواصلة النضال لكن بطريقة أخرى.

    المزيد من أخبار العالم

    قادة حركة طالبان-أرشيفية
    طالبان تدعو بايدن إلى الالتزام باتفاق سحب القوات الأمريكية
    ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا
    كورونا
    الحكومة البريطانية تكشف عن موعد توزيع لقاح كورونا
    صائب عريقات
    وفاة صائب عريقات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاي الزنجبيل بالليمون
    مع بداية الشتاء … تخلص من سموم الجسم بهذه المشروبات
    نهر الامازون
    بالفيديو: نهر الأمازون حرارته لا تصدق… يقتل الزائر الفضولي ويراه السكان “مقدسا”
    الملكة إليزابيث ويظهر البيانو الذهبي خلفها
    ما سر البيانو الذهبي الذي ظهر خلف الملكة إليزابيث … وهل يعود لصدام حسين؟