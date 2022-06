لو دريان: أجرينا محادثات مستفيضة بشأن إيران وكيفية التعامل مع التحديات النووية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أنه أجرى محادثات مستفيضة مع نظرائه الأميركي والبريطاني والألماني بشأن إيران وكيفية التعامل مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي.

وقال على تويتر “أجرينا محادثات مستفيضة ومهمة بشأن إيران مع الوزير (أنتوني) بلينكن وهايكو ماس ودومينيك راب للتعامل سويا مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي” مضيفا أنهم تناولوا كذلك قضايا ملحة أخرى.

Nous avons eu un échange approfondi et important sur le dossier iranien avec @SecBlinken, @HeikoMaas et @DominicRaab pour aborder ensemble les défis nucléaire et de sécurité régionale. Nous avons aussi évoqué d’autres dossiers d’actualité importants.

— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) February 5, 2021