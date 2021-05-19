لو دريان: نجهّز قراراً في مجلس الأمن الدولي مع شركاء عرب لوقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أننا نجهّز قراراً في مجلس الأمن الدولي مع شركاء عرب يدعو لوقف إطلاق النار. ورأى أن فرص نجاح قرار الأمم المتحدة بشأن صراع الشرق الأوسط قائمة.

وكان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أكد أمس، أن إدارته ملتزمة بدبلوماسية “مكثفة للغاية ولكن متكتمة” من أجل الدفع نحو وقف النار.

كما أوضح مسؤولان مطلعان بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” أن بايدن وجه رسالة قوية إلى نتنياهو، محذراً من أنه قد يوقف عن صد الضغط المتزايد من المجتمع الدولي ومن الكونغرس لمطالبة إسرائيل بتغيير نهجها تجاه الفلسطينيين.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية العنيفة تجددت ليل الثلاثاء الأربعاء على وسط قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ باتجاه تل أبيب، دون أن تظهر اليوم الأربعاء إشارات مؤكدة على أي وقف وشيك لإطلاق النار، رغم الدعوات الدولية.