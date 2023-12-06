لو لم يترشّح ترامب.. بايدن "غير متأكد" من أنه كان سيسعى لإعادة انتخابه!

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء، إلى أنّه ربما كان سيتخلى عن سعيه لإعادة انتخابه إذا لم يكن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب، مضيفًا أن الحزب الجمهوري يشكل تهديدًا لا مثيل له على البلاد.

ولفت بايدن خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية لعام 2024 خارج بوسطن، إلى أنّه “لست متأكدًا من أنني كنت سأترشح إذا لم يترشح ترامب”، وأضاف “لا يمكننا السماح له بالفوز”.

تأتي تصريحات بايدن في الوقت الذي عبر فيه حتى الناخبون الديمقراطيون المتحمسون عن مخاوفهم بشأن عمر الرئيس. إذ بلغ بايدن 81 عامًا الشهر الماضي.

ويزداد اعتقاد مساعدي الرئيس بايدن بأن ترامب سيعزز مكانته كمرشح محتمل للحزب الجمهوري للرئاسة في الأسابيع المقبلة، بحسب اثنين من هؤلاء المساعدين الديمقراطيين.

وذكر بايدن مرارًا خلال حملته الرئاسية لعام 2020، أن قراره بالترشح يرجع جزئيًا إلى طريقة تعامل ترامب، الذي كان رئيسًا آنذاك، مع قضايا مختلفة.

وتركز حملة بايدن مجددًا على أن ترامب يمثل خطرًا على الديمقراطية نفسها.

وصور ترامب، الذي يواجه اتهامات جنائية بسبب جهوده لقلب خسارته في الانتخابات عام 2020، بايدن على أنه مستبد خطير.

وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض إن بايدن أعلن سعيه لإعادة انتخابه في أبريل/ نيسان بعد توصله لاعتقاد شخصي بأن نائبته كاملا هاريس وأي مرشح ديمقراطي آخر لا يمكنهم هزيمة ترامب في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وأدلى بايدن مرارًا بتصريحات حول ترامب خلال حملة لجمع التبرعات بدأت أمس الثلاثاء في بوسطن، ومن المقرر أن تشمل ما لا يقل عن تسع فعاليات قبل نهاية الشهر.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن المرشح الجمهوري الأوفر حظًا يتقدم على بايدن في منافسات نظرية في الولايات المتأرجحة الرئيسية وعلى مستوى البلاد.

وقال بايدن في وقت سابق من يوم الثلاثاء: “لا أعتقد أن أحدًا يشك في الخطر الذي تتعرض له ديمقراطيتنا مجددًا”.