ليبيا.. إخلاء مطار معيتيقة وإيقاف الملاحة

أفادت وسائل إعلام محلية ليبية، الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة عديدة في محيط مطار وقاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس.

وأعلنت بدورها صفحة “مطار معيتيقة الدولي الليبي” على فيسبوك، أنه تم إخلاء المطار من الموظفين والمسافرين.

كما جرى نقل كل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي، اعتباراً من الأربعاء، مؤكدة توقف حركة الملاحة الجوية بعد سقوط 15 قديفة على المطار.

“منصات تركية”

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي، كان قد أعلن فجر الثلاثاء، استهداف قواته منصات الدفاع الجوي التي ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة في مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش.

وأفادت حينها شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان صحافي لها عبر صفحتها الرسمية في فسيبوك، بأن أصواتاً قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات التركية، التي تم استهدافها من قبل الجيش.

بدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة توقف حركة الملاحة الجوية وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين به.

وأكدت في بيان صحافي لها أنه تم إخلاء مطار معيتيقة الدولي من المسافرين والعاملين، وأعلنت توقف الملاحة الجوية.

يذكر أن القوات التركية كانت فقدت 10 من جنودها يوم الجمعة الماضي، في قصف مدفعي للجيش الوطني على المطار الذي حولته أنقرة إلى قاعدة عسكرية.