ليبيا.. إغلاق 4 موانئ نفطية بسبب إعصار دانيال

أغلقت السلطات الليبية أربعة موانئ نفطية لمدة ثلاثة أيام، تحسبا لإعصار يضرب البلاد قادما من وسط البحر المتوسط.

قال مهندسان بقطاع النفط لرويترز إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، ستغلق اعتبارا من مساء اليوم السبت لمدة ثلاثة أيام بسبب إعصار متوقع.

وبحسب مركز “طقس العرب” من المتوقع” أن تتحرك العاصفة دانيال نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا، إضافة إلى كونها تهدد دولًا عربية أخرى.

وقال مركز طقس العرب الإقليمي إن العاصفة المتوسطية دانيال تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية”. كما توقع المركز أن تواصل العاصفة تحركها نحو ليبيا خلال الأيام القادمة ستؤدي إلى هطول الأمطار على أنحاء عدة من شمال البلاد خاصة يومي الأحد والإثنين القادمين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق.

وتوقع المركز أيضًا نشاطًا في سرعة الرياح وارتفاع الموج لأكثر من 3-4 أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.وكانت العاصفة دانيال قد تسبب اليومين الماضيين بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عِدة من اليونان، حيث سجلت منطقة مغنيسيا الجبلية هطول أمطار تتراوح ما بين 600 إلى 800 ملم خلال 24 ساعة فقط، ما يعد أمرًا غير مسبوق في بيانات الأرصاد الجوية اليونانية