ليبيا.. اختفاء عضو مجلس النواب "إبراهيم الدرسي"

قالت وزارة الداخلية بحكومة شرق ليبيا إن السلطات في المنطقة تحقق في اختفاء عضو في البرلمان، نافية صحة الأنباء المتداولة حول مقتله.

وقال مدير الإعلام بالوزارة في بيان مساء أمس الجمعة 18\5\2024 إن إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب عن بنغازي مفقود بعد تعرض منزله للسرقة.

وأضافت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد، المنافسة للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، إنها اتخذت “خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة”.

وقال البيان “تنفي وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة”.

وفي يوليو\تموز 2019 خُطفت سهام سرقيوة عضو مجلس النواب وزوجها من منزلهما في بنغازي وما زالا مفقودين. ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إطلاق سراحهما.

ويقع في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة ليبية، مقر مجلس النواب وحكومة حماد المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

تم انتخاب مجلس النواب في عام 2014 عندما انقسمت ليبيا في أعقاب حرب أهلية بين إدارتين متنافستين في شرق البلاد وغربها.

وانزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى الأمنية بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.