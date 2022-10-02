ليبيا.. استخراج 42 جثة مجهولة الهوية في سرت

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، الإثنين، استخراج 42 جثة مجهولة الهوية في محافظة سرت.

وأكدت الهيئة تلقيها بلاغا بوجود مقبرة بمدرسة ابن خلدون الواقعة في الجيزة البحرية بسرت.

وذكرت في بيان عبر فيسبوك أن الفرق الميدانية من إدارة البحث عن الرفات تمكنت على مدار أسبوعين “باستخراج عدد (42) حالة مجهولة الهوية وتم نقلها إلى مستشفى ابن سيناء بالمدينة”.

وذكرت أنه أخذت عينات من العظام لمعاينتها في مختبرات الهيئة بالتنسيق مع الطب الشرعي.

كما قامت الفرق الخاصة بالهيئة بالدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية.

وتتكرر عمليات الكشف عن المقابر الجماعية في مدينة سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس) والتي كانت خاضعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” واتخذها معقلا بين العامين 2015 و2016.

وفي ديسمبر من عام 2018، عثر على مقبرة جماعية قرب سرت تضم رفات 34 إثيوبيا مسيحيا، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام على نشر التنظيم المتطرف فيديو يظهر مقاتليه يعدمون ما لا يقل عن 28 رجلا قال إنهم إثيوبيون مسيحيون.

ومطلع أغسطس الماضي، مثل 56 شخصا من بين 320 من عناصر التنظيم المتطرف لأول مرة أمام محكمة في مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) لمحاكمتهم في التهم المنسوبة اليهم بالمشاركة والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وسيطر عناصر التنظيم الذين قدر عددهم ببضعة آلاف على مدينة سرت في يونيو من عام 2015، مستغلين الانقسام والفوضى الأمنية في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي خلال عام 2011.

ودافع عناصر التنظيم بشراسة عن المدينة طوال أشهر، مستخدمين تكتيكات حرب العصابات في المدن والدروع البشرية والألغام الأرضية.

وأدت معارك استعادة السيطرة على سرت إلى مقتل أكثر من 700 عنصر من قوات تابعة لحكومة طرابلس آنذاك وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف بجروح.

ودخلت ليبيا في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي، وشهدت صراعات على السلطة وانقسامات إقليمية، إلى جانب تعمق أزمة الوجود العسكري الأجنبي والمرتزقة في عموم البلاد.