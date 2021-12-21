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ليبيا.. الإعلان عن تحرير 1300 مصري في حملة أمنية واسعة

21 - ديسمبر - 2021
علم ليبيا

علم ليبيا

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تمكنت القوات الأمنية الليبية في حملة أمنية واسعة من تحرير 1300 مصري كانوا مختطفين في طبرق.

نفذت قوة أمنية عسكرية مشتركة، بقيادة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي، حملة أمنية موسعة استهدفت أوكار تجار المخدرات والخمور وتجار البشر بمدينة طبرق.

وقال فرج اقعيم العبدلي، في بيان له إن “القوة الأمنية التي شاركت في الحملة تكونت من اللواء “طارق بن زياد المعزز” واللواء “106 مجحفل” واللواء “خالد بن وليد” وسرية الضفادع البشرية التي تتبع لقيادة العامة للقوات المسلّحة الليبية وقوات خاصة مشتركة من مُديريات الأمن والإدارات والأجهزة الأمنية والأقسام التابعة لوزارة الداخلية”.

وأوضح أن “القوة المشتركة شرعت فور وصولها للمناطق المستهدفة بمداهمة أوكار المهربين وتجار الممنوعات والحبوب المهلوسة والخمور، وحررت حوالي 1300 شخص مصريي الجنسية كانوا محتجزين بإحدى المزارع لمدة 3 أشهر بمنطقة بئر الأشهب تم ترحيلهم فورا عبد المنفذ”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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