ليبيا.. الامم المتحدة تسعى الى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

جددت الأمم المتحدة الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت من أجل حل الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكد ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ألا حل عسكريا “للانسداد الانتخابي والتنفيذي” في البلاد.

كما رأى في تغريدة نشرتها البعثة عبر حسابها على تويتر الأربعاء، أن الشعب الليبي عبر بوضوح عن “تطلعه لاختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر انتخابات ديمقراطية..”.

كذلك، شدد على أن الأمم المتحدة تولي الأولوية للعمل مع جميع الأطراف الليبية لتيسير التوصل إلى اتفاق على مسار للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.

3/2 أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أنه لا حل عسكري للانسداد الانتخابي والتنفيذي، حيث عبّر الشعب الليبي بوضوح عن تطلعه لاختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر انتخابات ديمقراطية. pic.twitter.com/lJwDYAMyEr — UNSMIL (@UNSMILibya) September 6, 2022

وأشارت البعثة إلى أن وفدا من مدينة مصراتة زار الثلاثاء مقرها لطرح أفكاره حول سبل حل الأزمة السياسية في البلاد.

أتى هذا الاجتماع بعد أن أعلنت المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات، الأحد الماضي أن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية المشار إليها لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها.

ولفتت إلى أن ما وصفتها بفجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعا.

كما أعلنت عدم وجود أي تقدم في مسار استئناف العملية الانتخابية التي تعطلت في شهر ديسمبر من العام الماضي”2021″، بسبب اتساع فجوة التوافق بين الأطراف السياسية وانقسام السلطة التنفيذية.

يذكر أنه مطلع العام الحالي، قرّرت مفوضية الانتخابات إيقاف العملية الانتخابية التي كانت مقرّرة في 24 ديسمبر، بسبب عقبات أمنية وقضائية وخلافات سياسية وقانونية بين المعسكرات المتنافسة، شكلت “قوة قاهرة” منعت إجراء الانتخابات، وشدّدت في حينه على استعدادها التام وجاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية، في حال تحقيق توافق بين الأطراف السياسية واستتباب الأوضاع الأمنية.

إلا أن الخلافات السياسية تأزمت منذ ذلك الحين وانقسمت السلطة مجدداً بين حكومة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى كلفها البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا في سرت.

وخلال الأشهر الماضية احتدم الخلاف بين الطرفين، إثر تمسك كل منهما بأحقيته بالسلطة، وشهدت العاصمة بشكل متقطع اشتباكات بين الميليشيات الداعمة لكل طرف، ما وضع مصير البلاد مجدداً فوق فوهة بركان.