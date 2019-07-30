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ليبيا.. الجيش يسقط طائرة تركية مسيّرة بضواحي طرابلس

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قال الجيش الليبي، الاثنين، إن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة، في منطقة العزيزية ضواحي العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، أنه تم إسقاط طائرة تركيّة مسيّرة مخصصة للاستطلاع والتصوير، عندما كانت متجهة إلى منطقة العزيزية الواقعة جنوب العاصمة طرابلس.

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ومنذ إطلاق العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في الرابع من شهر أبريل الماضي، تمكنت دفاعات الجيش الليبي من إسقاط ما يقارب من 10 طائرات تركية مسيّرة، كانت تستخدم في توفير غطاء جويّ لتقدم قوات الوفاق، كما نجحت قوات الجيش في تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في مطار معيتيقة الدولي.

ويتهم الجيش الليبي، تركيا، بقيادة المعارك في المنطقة الغربية لصالح الميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق، عن طريق دعمها بالأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك الطائرات المسيرة.

 

المصدر: العربية.نت – منية غانمي

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