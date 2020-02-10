ليبيا : الجيش يقصف ميليشيات تابعة لقوات الوفاق في مصراتة

قال الجيش الليبي إن سلاح الجو قصف، فجر اليوم الاثنين، أهدافا متحرّكة لميليشيات مصراتة التابعة لقوات الوفاق، في منطقة أبو قرين جنوب مصراتة.

وأضاف في بيان، أنه نفذ 3 غارات جوية عنيفة ودقيقة، تسبّبت في تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لميليشيات مدينة مصراتة، التي تحركت قبل أيام من وسط المدينة نحو مناطق زمزم والجفرة والوشكة والهيشة وأبوقرين على بعد 100 كم من وسط المدينة، وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش الليبي عليها.

وتدخل المعارك ضواحي مدينة مصراتة بين الجيش الليبي والميليشيات التابعة للوفاق شهرها الثاني، وسط توقعات بأن تتحوّل هذه المناطق إلى جبهة ثانية للقتال بعد العاصمة طرابلس، مع إعلان الطرفين التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة ومحاولات المجتمع الدولي تثبيت هذه الهدنة، خاصة بعد أن نجح الجيش الليبي في استدراج ميليشيات مصراتة وجرّها إلى مناطق الاشتباكات، بعد اقترابه من وسط المدينة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن جولة المحادثات التي عقدت برعايتها في جنيف بين طرفي النزاع في ليبيا انتهت من دون التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها دعت الطرفين للاجتماع مجدّداً في 18 الجاري.

وقالت “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” في بيان الأحد: “انتهت الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي كانت قد بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضي”.

وأضافت أنه “لمّا كان الطرفان قد اتّفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 فبراير موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينهما في جنيف”.

وجرت المفاوضات في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة.