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ليبيا.. الدبيبة ينتقد مجلسي النواب والأعلى للدولة ويصف اجتماعهما بأنه مناورة

منذ ساعتين
عبدالحميد الدبيبة

عبدالحميد الدبيبة

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انتقد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة”، ووصف الاجتماع الأخير الذي عقده ممثلو المجلسين بأنه “مناورة لاختراع مراحل انتقالية جديدة تسمح لهم بإعادة توزيع المناصب والبقاء في السلطة وتعطيل إرادة الليبيين في الوصول للانتخابات”.

وطالب الدبيبة، في اجتماع لمجلس الوزراء، المجلسين بالاتفاق على قوانين انتخابية عادلة تصل بالبلاد إلى الانتخابات.

وأشار إلى أن البلاد تحتاج إلى التوافق على قوانين انتخابية عادلة، قائلًا إنها الوظيفة الوحيدة والمطلوبة من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، باعتبارهما الجهات التشريعية.

وتعيش ليبيا منذ أكثر من عقد اضطرابات أمنية، ونزاعًا على السلطة تسببا بانقسام البلاد بين الشرق والغرب.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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