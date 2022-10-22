السبت 26 ربيع الأول 1444 ﻫ - 22 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليبيا.. المبعوث الأممي الجديد يلتقي قائد الجيش الوطني في بنغازي

منذ 41 دقيقة
علم ليبيا

علم ليبيا

A A A
طباعة المقال

التقى المبعوث الأممي الجديد في ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له، السبت، في مدينة بنغازي قائد الجيش الوطني خليفة حفتر.

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، حضر اللقاء إلى جانب المبعوث الأممي الوفد المرافق له.

وفي وقت سابق السبت، التقى قائد الجيش الليبي السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال ووفدا مرافقا لها، وذلك في مكتبه ببنغازي، حسبما ذكرت قوات القيادة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”.

والخميس الماضي، اجتمعت السفيرة مع رؤساء أربع لجان بمجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي، وهم: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، والطاقة عيسى العريبي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.

وفي الثامن من أكتوبر، بحثت هورندال مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ووزير الخارجية فتحي قدور، “كيف يمكن أن تساعد بريطانيا في دعم ليبيا نحو العودة إلى طريق الانتخابات”، وذلك خلال لقاء بين الطرفين.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

جنود اسرائيليون في الضفة الغربية
مسؤولون فلسطينيون: القوات الاسرائيلية تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية
علم بوليفيا
بوليفيا.. اضراب في مركز رئيسي لتصدير المنتجات الزراعية
الدمار في خيرسون جراء القصف الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو في ورطة.. لماذا يعتبر تحرير خيرسون نكسة خطيرة لحرب بوتين؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الكوليرا
بلدية المحمرة العكارية تعلن حالة التأهّب لمواجهة تفشي وباء الكوليرا
ميشال عون وبشار الأسد
عون يطالب الأسد ببدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.. وهكذا كان الردّ
شيرين عبد الوهاب
مي كساب تدعم شقيق شيرين: "إحنا في ضهرك!"‏