ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلق مشاركته في محادثات جنيف

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أعلن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الليبية، السبت، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية، المقررة في 26 فبراير/ شباط الجاري.

وقال عضو المجلس أبو القاسم دبرز، لـ“قناة فبراير“ (خاصة)، إن المجلس صوّت، السبت، بالأغلبية على عدم الذهاب لجنيف، إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري ”5+5“.

وفي السياق ذاته، وصف عضو المجلس محمد معزب، شروط قائد الجيش المشير خليفة حفتر، لوقف إطلاق النار، ومطالبته بانسحاب القوات التركية، بـ“التعجيزية“.

واعتبر معزب في تصريح لقناة ”ليبيا بانوراما“ (خاصة)، تلك الشروط، بأنها ”مجرد مناورات“.

وفي 3 فبراير، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الجيش الليبي و5 آخرين من قوات الوفاق.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي؛ لحل الأزمة الليبية.