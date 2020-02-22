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ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلق مشاركته في محادثات جنيف

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أعلن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الليبية، السبت، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية، المقررة في 26 فبراير/ شباط الجاري.

وقال عضو المجلس أبو القاسم دبرز، لـ“قناة فبراير“ (خاصة)، إن المجلس صوّت، السبت، بالأغلبية على عدم الذهاب لجنيف، إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري ”5+5“.

وفي السياق ذاته، وصف عضو المجلس محمد معزب، شروط قائد الجيش المشير خليفة حفتر، لوقف إطلاق النار، ومطالبته بانسحاب القوات التركية، بـ“التعجيزية“.

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واعتبر معزب في تصريح لقناة ”ليبيا بانوراما“ (خاصة)، تلك الشروط، بأنها ”مجرد مناورات“.

وفي 3 فبراير، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الجيش الليبي و5 آخرين من قوات الوفاق.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي؛ لحل الأزمة الليبية.

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