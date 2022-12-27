ليبيا.. المجلس الرئاسي يكشف عن "خطة توافقيّة" لإجراء الانتخابات

في ظلّ الأزمة التي لا تزال تعصف في البلاد، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، أنّ المجلس يسعى إلى معالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة، للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة.

خطة لحلّ الأزمة

هذا ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المنفي قوله عقب لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة، إنّ المجلس الرئاسي طرح مقاربة لحل الأزمة الليبية تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات.

خطوات نحو المصالحة

أضاف المنفي أن لقاءه مع أبو الغيط يأتي فيما تشهد ليبيا ما وصفها بخطوات “متسارعة نحو المصالحة االوطنية الشاملة”، مشيرا إلى أن ليبيا “واجهت على مدى سنوات ظروفا قاهرة وكاد أن يفتك بها الإرهاب والتطرف”.

كما أكد ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا ودعوة جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى الانخراط في مشروع المصالحة الوطنية من أولويات أهداف المجلس الرئاسي الليبي.

“خط أحمر“

كان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، قد أكد يوم السبت، أن “وحدة ليبيا خط أحمر ولن نسمح بالتعدي عليه أو المساس به”.

أضاف حفتر أن القيادة العامة للجيش تعلن عن “فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات”، مشيرا إلى أنه كان أول من نادى “بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.