ليبيا.. اندلاع مواجهات تزامنًا مع إعلان الحكومة الموازية دخول العاصمة

شهدت العاصمة الليبية، طرابلس، مواجهات واضطرابات، بعدما أعلنت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقر حكومة منافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي ترفض التخلي عن السلطة.

المكتب الإعلامي للحكومة الموازية أعلن “وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها”.

ولم يصدر أي رد فعل بعد على الإعلان من الحكومة في طرابلس.

وأفاد مراسل فرانس برس بأنّ مواجهات اندلعت بين مجموعات مسلّحة في طرابلس بعد وقت قصير من دخوله.

وفي شباط الماضي، عيّن البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، رئيسا للوزراء، ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة الليبية عام 2019.

غير أنّ الأخير فشل حتى الآن في إطاحة الحكومة التي تتخّذ من طرابلس مقرًا برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، الذي شدد مرارا على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وتشكلت حكومة الدبيبة مطلع 2020 نتيجة عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة، واعتُبرت مهمتها الأساسية تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، كانت مقررة في ديسمبر الماضي قبل أن يتم تأجيلها دون تحديد موعد جديد.

ويرى خصومه السياسيون بأن ولايته انتهت مع هذا التأجيل.

وغرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وباتت تعيش انقساما بين حكومتين موازيتين في الشرق والغرب.

وأصبح إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للعائدات في البلاد، رهينة للانقسامات السياسية عبر سلسلة عمليات إغلاق قسري لمواقع نفطية ليبية.