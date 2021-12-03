ليبيا بين الأمل والخوف

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إن الليبيين يأملون في أن تنهي الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية الشهر الجاري، عقدا من الصراع، لكنهم يخشون أن تؤدي المنافسة إلى إعادة البلاد لحالة من الاضطراب وتمزق البلاد مرة أخرى.

ورأت الصحيفة أنه من بين 98 شخصا سجلوا للترشح، هناك اثنان من أكثر الشخصيات إثارة للانقسام في التاريخ الليبي الحديث: نجل الزعيم الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب ”جرائم ضد الإنسانية“، وقائد الجيش والرجل القوي هناك، المشير خليفة حفتر. كما سجل رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد دبيبة، الذي كان قد تعهد في السابق بعدم دخول السباق، اسمه أيضا في الترشح.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشخصيات الثلاث تسيطر على الولاء بين الشرائح المتنافسة من الشعب الليبي، ومن غير المرجح أن يظهر أي منها كشخصية موحدة. وقالت إنه على العكس من ذلك، يخشى العديد من الليبيين من أن الانتخابات قد تثير مشاعر وتظلمات متجددة؛ مما يدفع ليبيا مرة أخرى إلى الحرب الأهلية.

وأضافت أن للانتخابات الليبية أهمية دولية خاصة، حيث ضغطت الحكومات الغربية والأمم المتحدة من أجل الحدث الديمقراطي ووصفتها بأنها ”خطوة حاسمة في تعافي البلاد“، وهددت بمعاقبة أي مفسدين.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها: ”يخشى الكثير من الشعب الليبي من السيناريو الأسوأ في حال فوز حفتر أو القذافي، من أنه (ستكون هناك حرب)، ويخططون للتصويت لدبيبة على أمل أن يؤدي ذلك إلى تفادي المزيد من إراقة الدماء“.

وأردفت: ”إن خطوط الصدع بين المرشحين الثلاثة جغرافية إلى حد كبير، حيث يتواجد أنصار حفتر بشكل أساسي في الشرق ويتجمع خصومه حول الدبيبة في الغرب والقذافي في الجنوب. ويرى محللون أن هناك صراعا يلوح في الأفق بين المعسكرات الثلاثة، مشيرين إلى أن القذافي وحفتر هما مرشحان على وجه الخصوص يجلبان معهما احتمالية نشوب حرب وليس المزيد من السلام“.