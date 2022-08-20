ليبيا تحثّ على مزيد من التعاون بين الصين وأفريقيا

حثّ “عمر كتي”، وكيل وزارة الخارجية الليبية للتعاون الدولي والمنظمات، يوم الجمعة على شراكة أقوى ومزيد من التعاون بين الصين وأفريقيا.

وقال كتي في حديثه لوكالة أنباء “شينخوا” إنه “بما أن الصين تلعب دورا في بناء العلاقات مع أفريقيا، فإن لأفريقيا أيضا دورًا في تطوير هذه الشراكة. إننا نبني استراتيجية تعاون شاملة تقوم على الحاجات المتبادلة وتخدم مصالح الطرفين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة”.

وذكر أنه “يجب أن تلعب الصين هذا الدور وتقدم المساعدة، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات والزراعة، والمساعدة في جعل أفريقيا ليست مجرد مستهلك للمنتجات العالمية”.

كما شدّد المسؤول الليبي على أهمية بناء استراتيجية مختلفة للتعاون الاستثماري المتبادل بين أفريقيا والصين، على أساس التجربة الليبية في العمل في أفريقيا.

واختتم يوم الخميس اجتماع المنسقين لمتابعة مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو.

الى ذلك، اشار كتي إلى أن أهم نتائج هذا الاجتماع هي الاستمرار في عقد اجتماعات مماثلة، ومواصلة بناء الشراكة الأفريقية الصينية التي تخلق المزيد من التعاون القائم على الاحترام المتبادل للخصوصية الفكرية والثقافية لشعوب دول العالم الثالث.