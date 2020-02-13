ليبيا: تركيا نقلت عناصر إرهابية من القاعدة وداعش إلى طرابلس

قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا نقلت عناصر إرهابية من جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة ومقاتلين من تنظيم داعش إلى العاصمة طرابلس لدعم قوات حكومة الوفاق.

وأكدّ المسماري في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، أن لديهم معلومات بأن تركيا أعدّت قائمة بـ 229 إرهابياً في سوريا لنقلهم إلى ليبيا، مشيراً إلى أن بعضهم وصل إلى طرابلس، وآخرون يستعدون للقدوم إليها، واستعرض قائمة أبرز وأخطر الإرهابيين الذين وصلوا خلال الفترة الأخيرة إلى العاصمة طرابلس، ومن بينهم: