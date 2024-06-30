ليبيا تعلن إعادة افتتاح معبر رأس جدير مع تونس

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية الليبية، عبدالمنعم العربي، أن معبر رأس جدير الحدودي مع تونس ستتم إعادة افتتاحه يوم غد الاثنين، بعد سلسلة من التأجيلات.

يذكر أن الوزارة قد أجلت افتتاح المعبر ثلاث مرات دون توضيح أسباب التأجيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح المعبر كليا أمام حركة المسافرين في الـ24 من يونيو، باستثناء الشاحنات الكبيرة، حيث ستحدد حركتها في وقت لاحق. ومع ذلك، تم إلغاء الافتتاح بسبب إغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى المعبر من قبل محتجين.

وفي هذا السياق، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع ممثلين عن المحتجين، حيث قدم وعودا بتنفيذ كافة مطالبهم.

ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.