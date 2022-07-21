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ليبيا تعلن استئناف إنتاج النفط في عدة حقول

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2022 9:39 صباحًا
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأربعاء إن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي.

وذكرت المؤسسة في بيان أن الإنتاج استؤنف في الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وستتم زيادته تدريجيا حتى تحقيق المعدلات الطبيعية.

كما استؤنف الإنتاج من حقول النافورة وتيبستي والغاني والبيضاء التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية وشركة الخليج العربي للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط “سيجري زيادة إنتاج الشركتين بشكل تدريجي بعد إعادة بقية الحقول إلى الإنتاج”.

وأضافت أن ناقلة دخلت ميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل، بينما وصلت أخرى إلى ميناء الزويتينة النفطي وسيتم تحميلها يوم الخميس بمليون برميل.

كما ذكرت المؤسسة أن ناقلة رست في ميناء السدرة النفطي في وقت سابق من يوم الأربعاء لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.

    المصدر :
  • رويترز

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