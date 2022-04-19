ليبيا تعلن القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي اليوم الثلاثاء، قائلة إنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط.

وقالت المؤسسة في بيان “في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه… يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أعلنت الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي بسبب توقف الانتاج.

وينخفض بذلك إنتاج البلاد النفطي بمقدار 70 ألف برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة الحكومية في بيان أن مجموعة من الأشخاص لم تحدد هويتهم دخلوا المنشآت في اليوم السابق ومنعوا الموظفين من العمل.

وبدا أن الاستيلاء على الحقل الذي يقع في جنوب غرب البلاد في إطار إجراءات مناهضة لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الذي يتخذ من طرابلس مقرا له.

وتوجد في ليبيا حاليا حكومتان متنافستان منذ مارس آذار عندما عين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له فتحي باشاغا ليحل محل الدبيبة لتتجدد المواجهة بين شرق وغرب البلاد.

وقبل توقف الإنتاج من حقل الفيل، بلغ إنتاج النفط الليبي في المتوسط 1.21 مليون برميل يوميا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت يناير الماضي أن إجمالي الإنتاج النفطي ارتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا من 1.045 مليون برميل يوميا يوم الجمعة، وفق رويترز.

وفي 11 يناير 2022، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة القوّة القاهرة عن صادرات الخام من حقول الفيل والشرارة والوفاء.

جاء ذلك بعدما أعيد فتح 4 حقول نفطية جنوب غربي ليبيا عقب إغلاق بـ”القوة” استمر 3 أسابيع من طرف حراس المنشآت النفطية.