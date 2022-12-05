ليبيا تعلن رفع "القوة القاهرة" عن عمليات استكشاف النفط والغاز

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في ليبيا، الإثنين، رفع حالة “القوة القاهرة” عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز.

ودعت الحكومة، في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها بالبلاد.

وأكدت الحكومة استعدادها لتقديم الدعم اللازم للشركات الأجنبية، للشروع في عملياتها و توفير بيئة آمنة لها.

جاء ذلك، بعد إعلان كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية، السبت الماضي، عن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا.

وأكد أن شركة إيني، اكتشفت “كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، وتناقش حاليًا مشاريع جديدة، والوضع في الوقت الحالي مستقر”، وفق وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف: “نناقش مشاريع جديدة، اكتشفنا الكثير من النفط والغاز، خاصة الغاز، نأمل أن نتمكن من بدء مشاريع جديدة في ليبيا”.