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ليبيا تعلن فتح المنافذ البرية المغلقة مع السودان

منذ 34 دقيقة
الحدود الليبية

الحدود الليبية

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة فتح المنافذ البرية المغلقة مع السودان، متعهداً بتوفير بنية تحتية لتحريك عجلة الاقتصاد بين البلدين.

وقال الدبيبة خلال مشاركته في افتتاح منتدى اقتصادي نظمته الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة: إننا سنعمل على تطوير التعاون الاقتصادي مع كل دول الجوار، وعلى رأسها السودان، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك.

وأكد ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشدداً على أهمية عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، داعياً رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية لزيارة طرابلس.

وأعلنت كتيبة تابعة للقيادة العامة “للجيش الليبي” تتولى عملية حفظ الأمن في مناطق ليبيا الجنوبية، في شهر يناير الماضي إغلاق المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر.

يشار إلى أن المناطق الجنوبية في ليبيا تشهد عمليات تهريب كبيرة لمختلف السلع بما في ذلك المخدرات، علاوة على تمركز جماعات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية في المنطاق النائية داخل الحدود الليبية.

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