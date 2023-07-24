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ليبيا تنتشل 5 جثث لمهاجرين جنوب الصحراء قرب الحدود مع تونس

منذ 34 دقيقة
خريطة ليبيا

خريطة ليبيا

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قالت وزارة الداخلية الليبية في بيان (الاثنين 24-7-2023) إنها انتشلت خمس جثث لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في منطقة مقفرة قرب الحدود مع تونس.

وأضافت الوزارة أن دوريات عثرت على الجثث قرب المنطقة الحدودية مع تونس بين ظهرة الخص وطويلة الرتبة.

وتقطعت السبل بالعشرات من الأفارقة من جنوب الصحراء قرب الحدود الليبية، ويقولون إن السلطات التونسية نقلتهم إلى هذه المنطقة من مدينة صفاقس هذا الشهر.

ثم نقلتهم الحكومة التونسية إلى ملاجئ في بلدتين، لكن جماعات حقوقية قالت إن العشرات ما زالوا عالقين هناك في ظروف صعبة للغاية، وتُركوا عطشى وجوعى في موجة حر لم يسبق لها مثيل.

وندد الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير شباط بالهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، قائلا إنها تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في تونس. وانتقدت جماعات حقوقية هذه التصريحات ووصفتها بالعنصرية. كما انتقد الاتحاد الأفريقي تونس وحثها على “تجنب خطاب الكراهية العنصري”.

    المصدر :
  • رويترز

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