ليبيا.. “تهم التحريض” تحاصر قناة رجل قطر الأول

أفادت وسائل إعلام ليبية، أن قناة “النبأ” الإخبارية، المدرجة ضمن قوائم الإرهاب التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وإحدى أهم الوسائل الإعلامية المدعومة قطرياً، المعروفة بتطرفها وتحريضها على الجيش الليبي، والتي يملكها الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، ستتوقف عن تقديم خدماتها وبثها الفضائي مطلع فبراير المقبل، وذلك بعد محاصرتها بتهم دعم شبكات الإرهاب وتحميلها مسؤولية تأجيج الفوضى في ليبيا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسربة من إدارة القناة، لم تتأكد “العربية.نت” من صحتها، أعلمت فيها موظفيها، عن نيتها غلق القناة وتوقيف بثها يوم 01 فبراير المقبل لـ”أسباب مالية”، بينما أعلن أبرز مذيعين في القناة وهما صفوان أبوسهمين وميس الريم القطراني، الثلاثاء، استقالتهما من القناة.

وتزامن هذا القرار مع قبول المحكمة الابتدائية بمدينة بنغازي، الثلاثاء، دعوى قضائية رفعها محامون وناشطون ليبيون ضد عبدالحكيم بلحاج، اتهموه فيها بممارسة التحريض عبر قناته “النبأ” وبرامجها ضد أفراد الجيش الليبي الذي ينخرط فيه أغلب أبناء عائلات مدن الشرق.

تلميع صورة الجماعات الإرهابية

وتوصف قناة “النبأ” الممولة من الدوحة في ليبيا، بأنها “قناة الفتنة”، حيث تخصصت منذ إطلاقها عام 2013 في تلميع صورة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتطرفة، كالجماعة الليبية المقاتلة، وتنظيم مجلس شورى بنغازي وسرايا الدفاع عن بنغازي وأنصار الشريعة، مقابل التحريض على عمليات مكافحة الإرهاب التي قادها الجيش الليبي، والدعوة إلى القتل وسفك الدماء بين أبناء الشعب الليبي.

ويمتلك هذه القناة القيادي المرتبط بتنظيم #القاعدة عبد الحكيم #بلحاج، الهارب إلى تركيا، بسبب ملاحقته من القضاء الليبي بتهمة تورطه بعدة هجمات على منشآت عمومية ليبية وارتكابه جرائم إرهابية في ليبيا، وهو إحدى أهم الأذرع الإرهابية التي تستخدمها الدوحة لتعزيز الفوضى في ليبيا.

وبلحاج إرهابي سابق في تنظيم القاعدة الدولي وفي الجماعة الليبية المقاتلة، شارك في الجهاد بأفغانستان، وبقي هناك عدة سنوات، لكنه بعد إسقاط نظام معمر القذافي تحوّل إلى ملياردير وامتلك عدة شركات، من بينها شركة طيران، وبات من أهم القيادات العسكرية التي تحظى بتمويل ودعم قطريين، حيث ساعدته الدوحة في تكوين ميليشيات مسلحة مارست عدة جرائم بحق الشعب الليبي، كما وفرت له قناة الجزيرة الدعم الإعلامي للترويج لمشروعه المتشدد في ليبيا، وتمكين تيارات المتشددين وتنظيم الإخوان من حكم البلاد.

إلى ذلك، يوصف عبدالحكيم بلحاج بأنه ذراع للمصالح القطرية والمسؤول عن مشروع الدوحة في ليبيا، وهو أحد أبرز قيادات الجماعات المرتبطة تنظيمياً بشكل غير مباشر بتنظيم القاعدة.

المصدر: العربية.نت – منية غانمي