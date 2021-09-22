الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليبيا.. حفتر يكلف رئيس الأركان بقيادة الجيش الوطني مؤقتا

22 - سبتمبر - 2021
اللواء خليفة حفتر

اللواء خليفة حفتر

A A A
طباعة المقال

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عن تكليف رئيس الأركان، عبد الرزاق الناظوري، ليحل محله مؤقتا لفترة تنتهي عند الانتخابات العامة، والمقررة نهاية السنة حسب الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

بنغازي – سبوتنيك. وبحسب وثيقة قرار من القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة حفتر، واطلعت عليها “سبوتنيك”، تم تكليف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري بمهام القائد العام…لفترة ثلاثة أشهر تبدأ من 23/9/2021 وتنتهي 24/12/2021”.

وكانت البعثة الأممية قد دعت مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة في ليبيا، إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات البرلمانية المقررة، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فضلا عن الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

وكان مجلس النواب الليبي قد سحب، في وقت سابق اليوم، الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم.

وبموجب سحب الثقة تصبح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “حكومة تصريف أعمال” حتى يتم اختيار رئيس حكومة جديد.

    المزيد من أخبار العالم

    لاجئون من أوكرانيا - رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عدد الأوكرانيين المتدفقين الى أوروبا يعود الى مستويات ما قبل الحرب
    وزيرة خارجية بريطانيا "ليز تراس"
    تراس تعد بالانتصار على روسيا إذا أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا
    علم تركيا
    حاولت اغتيال اسرائيليين.. الكشف عن تفاصيل وصور جديدة عن "الخلية الإيرانية" في تركيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
    لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
    فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!